Після передачі театру у державну власність у працівників вдвічі зростуть зарплати

Депутати Івано-Франківської облради погодили передачу драматичного театру з комунальної у державну власність. За це рішення проголосували 64 депутати з 67 присутніх на сесії у п'ятницю, 12 листопада.

З пропозицією підтримати рішення про передачу івано-франківського національного драматичного театру ім. Івана Франка у державну власність до депутатів обласної ради звернувся начальник управління культури ОДА Володимир Федорак. За його словами, зміна власності допоможе не лише підняти зарплати працівникам театру, а й профінансувати ремонт у приміщенні.

«Міністерство культури готове взяти драмтеатр під свою опіку. Мається на увазі перехід з комунальної форми власності у державну. Вони готові взяти на себе фінансування вищих зарплат, ремонти, комунальні платежі», – пояснив Володимир Федорак.

Під час обговорення питання передачі драмтеатру у державну власність, депутат облради Ігор Дебенко запитав чи зможе облрада впливати на кадрову політику та роботу театру загалом. «Зараз ми приймаємо рішення про те що передаємо театр на баланс національних інституцій. Чи будемо ми мати якийсь вплив як обласна рада на призначення керівника, на долю театру в майбутньому. Чи не виникне потреба захищати наш театр від якихось нововведень міністерства», – сказав Ігор Дебенко.

Начальник управління культури ОДА Володимир Федорак пояснив, що таке рішення приймається вперше, тож всіх нюансів наразі ніхто не знає, але питання нового керівництва театру перейдуть цілковито в компетенцію Міністерства культури.

У підсумку за рішення передати театру у державну власність проголосували 64 депутати обласної ради, 1 – утримався, 2 – не голосували.

Додамо, що річний кошторис драмтеатру складає 25 млн грн. Утримується він коштом обласного бюджету. У 2019 році Івано-франківському драмтеатру надали статус національного.