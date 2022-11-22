Французьке агентство розвитку надасть Україні 100 млн євро кредиту на фінансування загальних видатків бюджету. Ці кошти Україна має повернути впродовж 15 років.

Як повідомили у прес-службі Міністерства фінансів, Кабмін прийняв постанову, що передбачає залучення кредиту від Французького агентства розвитку. Зокрема, французьке агентство надасть Україні 100 млн євро кредиту на фінансування видатків загального фонду державного бюджету.

Ці кошти Україна отримає на пільгових умовах, зокрема, на суму кредиту нараховуються відсотки за ставкою під 1,04 % річних;.

Остаточно погасити кредит Україна має впродовж наступних 15 років, з урахуванням пільгового періоду відстрочення погашення кредиту терміном на 5,5 років від дати укладення договору.

Нагадаємо, що 22 листопада Україна отримала другий транш на суму 2,5 млрд євро в межах восьмої програми макрофінансової допомоги ЄС (МФД).