Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен передав гуманітарну допомогу меру Одеси Геннадію Труханову

Франція передала гуманітарну допомогу Україні. Французи передали 6 тонн ліків, позашляховик та човен. Про це у четвер, 20 жовтня, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

Передача відбулася в Одесі. Посол передав гуманітарну допомогу міському голові Одеси Геннадію Труханову.

В уряді Франції повідомили, що човен, завантажений тисячею тонн гуманітарної допомоги для України, вирушив із Марселя 28 вересня і успішно прибув до пункту призначення.