Україна отримала тисячу тонн гуманітарного вантажу від Франції
Йдеться про ліки, позашляховик та човен
Світ — Ольга Гринько, 0 0
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Посол Франції в Україні Етьєн де Понсен передав гуманітарну допомогу меру Одеси Геннадію Труханову
Франція передала гуманітарну допомогу Україні. Французи передали 6 тонн ліків, позашляховик та човен. Про це у четвер, 20 жовтня, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.
Передача відбулася в Одесі. Посол передав гуманітарну допомогу міському голові Одеси Геннадію Труханову.
В уряді Франції повідомили, що човен, завантажений тисячею тонн гуманітарної допомоги для України, вирушив із Марселя 28 вересня і успішно прибув до пункту призначення.
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