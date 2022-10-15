Саудівська Аравія виділить Україні 400 млн доларів у вигляді гуманітарної допомоги. 14 жовтня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі спадковим принцом Мухаммадом бін Салманом, під час якої, зокрема, він подякував за надання допомоги Україні.

«Президент висловив подяку та вдячність за рішення керівництва Саудівської Аравії запропонувати Україні додатковий пакет гуманітарної допомоги у розмірі 400 млн доларів, який сприятиме полегшенню страждань українських громадян», – зазначає агентство SPA.

Також він зазначив, що ініціативи щодо надання гуманітарної допомоги є свідченням прагнення принца полегшити страждання українського народу та доводять дружбу королівства з Україною.

Саудівський принц заявив, що позиція королівства підтримує все, що сприятиме деескалації, а також, що готовий продовжувати посередницькі зусилля.