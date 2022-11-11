Уряд Німеччини додатково виділив Україні 1 млрд євро на кіберзахист та збір воєнних злочинів Росії. Ці кошти Німеччина виділить із бюджету на 2023 рік.

Як повідомляє Reuters, кошти для України виділять із держбюджету Німеччини на 2023 рік.

«Додаткове виділення коштів відбувається на тлі суперечок про те, чи повинна Німеччина активізувати надання військової допомоги Україні, яка заявляє, що їй потрібна наступальна бойова зброя, включаючи танки, щоб дати відсіч російській армії», – йдеться в повідомленні.

Частину коштів спрямують на підтримку груп, що фіксують докази воєнних злочинів росіян, в тому числі тих, які виявили на вже деокупованих територіях. Іншу частину коштів спрямують на захист України від російських кібератак.

Нагадаємо, раніше Німеччина виділила 7,6 млн євро на проект із пошуку зниклих безвісти українців. Загалом, є Німеччина є третім найбільшим військовим донором України.