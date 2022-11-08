Німеччина надає 7,6 млн євро проекту, який допоможе знайти українців, які зникли безвісти внаслідок російського вторгнення

Німеччина надає 7,6 млн євро проекту, який допоможе шукати українців, які зникли безвісти внаслідок військового вторгнення РФ. Кошти отримає Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP), повідомили в посольстві Німеччини в Україні.

«Німеччина надає 7,6 млн проекту Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) з метою допомогти Україні знайти зниклих безвісти внаслідок вторгнення Росії в Україну. Також заплановано підготовку українських судових експертів та слідчих», – йдеться у повідомленні посольства в Twitter.

Міжнародна комісія з питань зниклих безвісти (ICMP) – організація, яка займається питаннями зниклих безвісти внаслідок збройних конфліктів, порушень прав людини, катастроф, організованної злочинності, нелегальної міграції та інших причин. ICMP бере участь у розробці законодавства для захисту родин зниклих, а також у розвитку інституцій, формуванні громадських об’єднань та розробці технічної експертизи у пошуку та ідентифікації зниклих безвісти.

Комісія керує найбільшим у світі центром ідентифікації ДНК людини. На сьогодні за допомогою ICMP ідентифіковано більше 20 тис. зниклих людей з усього світу.

Також ICMP проводить навчальні та освітні програми для представників державних органів, правоохоронців, неурядових організацій, родин зниклих безвісти та судово-медичних експертів.

Зазначимо, що раніше заступниця міністра оборони України Ганна Маляр закликала не публікувати в соцмережах фото зниклих чи полонених, особливо у військовій формі та з особистими даними.

«Вказана особа дійсно може перебувати в полоні, але ворог при цьому вважає її цивільною. Або особа може просто переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи дані і фото такої людини, ви даєте ворогу орієнтир на пошуки», – пояснила Ганна Маляр.

За її словами, станом на 2 листопада в Україні вважаються зниклими близько 7 тисяч людей.

Нагадаємо, влітку в Україні запустили платформу з пошуку військовополонених і зниклих безвісти.