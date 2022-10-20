Україна та Швейцарія підписали договір про посилення співпраці.

Швейцарія допоможе Україні придбати специфічні хімічні реактиви, які потрібні для ідентифікації загиблих. У четвер, 20 жовтня, сторони підписали договір про посилення співпраці.

Сьогодні Уповноважений зі зниклих безвісти Мінреінтеграції Олег Котенко в присутності президента Швейцарії Ігнаціо Кассіса та прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля підписав договір про посилення співпраці з Федеральним департаментом закордонних справ Швейцарії, повідомили в прес-службі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зазначається, що домовленості дозволять приєднатися до програм обміну досвідом із міжнародними експертами, які працюють у сфері пошуку зниклих безвісти.

Погоджено, що швейцарська сторона допоможе із закупівлею специфічних хімічних реактивів, які необхідні для ідентифікації загиблих. Також міжнародні партнери допоможуть з оснащенням регіональних представництв уповноваженого.

«Міжнародна підтримка нам зараз вкрай необхідна. Завдяки їй ми прискоримо процес розшуку людей. Дякую швейцарській стороні за участь, за допомогу в нашій роботі!» – наголосив Олег Котенко.