Тепер санкційний список Швейцарії ідентичний з ЄС

Швейцарія ввела додаткові санкції проти Росії у зв'язку з анексією Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей України. В заяві Федеральної ради країни зазначено, що 12 жовтня схвалено оновлення санкційного списку Швейцарії. 30 фізичних осіб потрапили під фінансові санкції та заборону на поїздки, 7 юридичних осіб потрапили під фінансові обмеження. Зазначено, що тепер швейцарський список відповідає санкційному списку Європейського Союзу (ЄС).

«У списках в основному ті, хто брав участь у так званих «референдумах», які були організовані Росією в українських областях наприкінці вересня. Їхні активи в Швейцарії тепер повинні бути заморожені і про них необхідно повідомити в Державний секретаріат з економічних питань (SECO)», —вказано у заяві.

Крім того, санкції, які вже застосовуються до територій так званих «ЛНР» і «ДНР», тепер будуть поширюватися і на непідконтрольні Україні території Запорізької та Херсонської областей. Відповідні зміни набудуть чинності о 19:00 середи, 12 жовтня.

ЄАЕР також вніс зміни до Додатку 6 до Указу таким чином, що обмеження, які вже застосовуються до територій Донецької та Луганської областей України, тепер також застосовуватимуться до територій Запорізької та Херсонської областей України, непідконтрольних українському уряду, незаконно анексованих. Росією. Зміни до цих двох додатків набирають чинності 12 жовтня о 18:00 (19:00 за київським часом).

Крім того, 12 жовтня EAER поінформував Федеральну раду про інші елементи восьмого пакету санкцій ЄС, які були прийняті 6 жовтня.

«Цей пакет закладає основу для необхідної законодавчої бази для запровадження обмеження цін на нафту, а також розширює перелік товарів, на які поширюються обмеження», – зазначено у повідомленні.

Федеральна рада має вирішити, чи приймати ці нові обмеження.

Нагадаємо, що після повномасштабного воргнення Росії у лютому Швейцарія вперше в історії порушила свій нейтралітет і ввела санкції проти Росії. На початку серпня Швейцарія запровадила додаткові санкції проти Росії. Вони передусім стосувалися заборони на купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з Росії. Пов'язані з цими товарами послуги також заборонені.