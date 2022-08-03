Швейцарія приєдналася до санкцій ЄС проти Росії. Йдеться про заборону на купівлю, імпорт і транспортування золота та золотих виробів із РФ, які ЄС та Велика Британія запровадили наприкінці липня. Також заборонені послуги, які пов’язані з цими товарами. Зазначимо, що Росія є другим у світі експортером золота. Під санкції також потрапив «Сбербанк». Тепер йому буде заборонено надавати кошти, економічні ресурси та технічні послуги.

«Рішенням від 3 серпня Швейцарія впроваджує найневідкладніші заходи з точки зору часу та змісту. Нові заходи передусім стосуються заборони на купівлю, імпорт або транспортування золота та золотих виробів з Росії. Послуги, пов’язані з цими товарами, також заборонені», – зазначено у повідомленні уряду.

Також зазначається, що також застосовано й винятки, які раніше зробив Євросоюз: з-під санкцій виводяться операції державних компаній, які пов'язані з поставками на світовий ринок продовольства та добрив і транспортуванням нафти до третіх країн. Таке рішення ЄС було пов'язане із гарантуванням продовольчої та енергетичної безпеки.

Окрім того, 29 липня Федеральний департамент з питань економіки, освіти та досліджень (EAER) додав до списку санкцій ще 54 особи та 9 організацій. Таким чином список осіб та організацій, до яких Швейцарія ввела санкції у зв’язку з ситуацією в Україні, повністю відповідає списку ЄС.

Нагадаємо, що раніше до списку санкцій ЄС потрапили перший заступник прем’єр-міністра Росії Андрєй Бєлоусов, депутат Держдуми від Чечні Адам Делімханов, мер Москви Сєргєй Собянін, актори Владімір Машков і Сєргєй Безруков, байк-клуб «Нічні вовки» та його лідер Алєксандр Залдостанов («Хірург»), губернатор Кемеровської області Сергій Цивілєв, уповноважена з прав дитини при президентові Марія Львова-Бєлова, рух «Юнармія» та інші.

До слова, раніше заборону на імпорт золота з Росії запровадили Канада, Велика Британія, Японія та США.

Зазначимо, що в кінці лютого Швейцарія уперше з 1815 року порушила свій нейтралітет і ввела санкції проти Росії через її агресію. Швейцарія ввела вже санкції, які забороняють експорт в Росію товарів подвійного призначення, для сфери безпеки та оборони, продуктів та послуг у нафтовому секторі. Уряд також заборонив операції з Центробанком Росії та приєднався до санкцій ЄС щодо відключення семи банків Росії від SWIFT. У березні уряд країни також розширив санкції проти Росії та Білорусі.