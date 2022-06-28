Мінфін США вніс до списку 70 організацій, які мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази Росії

Міністерство фінансів США у вівторок, 28 червня, оголосило нові економічні обмеження щодо Росії через розв’язану нею широкомасштабну військову агресію проти України. Зокрема, Сполучені Штати та кілька ключових економічних союзників заборонять імпорт російського золота, найбільшого експорту Москви за межами енергетичного сектора.

Також, як повідомляє «Європейська правда», Мінфін США вніс до списку 70 організацій, які мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази Росії, включаючи державну корпорацію «Ростех».

«Сьогодні Офіс контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) ввів санкції проти 70 організацій, багато з яких мають вирішальне значення для оборонно-промислової бази Російської Федерації, включно з державною корпорацією «Ростех», наріжним каменем секторів російської оборони, промисловості, технологій і виробництва, а також проти 29 фізичних осіб РФ», – зазначається в повідомленні.

Санкції стосуються 29 юридичних осіб, тісно пов'язаних із оборонним сектором Росії. Це, зокрема, корпорація «Ростех», яка займається широким колом розробок в оборонній, авіаційній і транспортній галузях, «Об'єднана авіабудівна компанія», «Туполєв», «КАПО-Автотранс», «КАПО-Жилбитсервіс», «Корпорація «Іркут», «Камаз» тощо.

Під обмеження потрапили також російські компанії та організації, що беруть участь у війні проти України, – «Союз добровольцев Донбасса» та 16 його членів, зокрема Александр Бородай і Андрєй Пінчук, «Державний льотно-випробувальний центр імені Чкалова», приватні військові компанії «РСБ-Групп» та її директор Олег Крініцин.

До санкційного переліку також було включено сім членів самопроголошених угруповань «ЛДНР»: нового «главу уряду ДНР» Віталія Хоценка, його «попередника» Александра Ананченка, «заступників» Татьяну Переверзєву, Владіміра Антонова, Владіміра Єжикова, Юрія Готвіна, Анну Тодорову.

Санкції передбачають замороження активів і власності підсанкційних осіб на території США, а також заборону на фінансові операції за їхньої участі.

З моменту ухвалення рішення також негайно забороняється ввезення до Сполучених Штатів золота російського виробництва, за винятком дозволів, виданих Управлінням з контролю за іноземними активами, або у випадках, передбачених законом. Зазначається, що золото є найбільшим експортним товаром Росії, за винятком енергоносіїв.

Водночас відповідні структури Мінфіну й Мінторгівлі США, які займаються переслідуванням фінансових порушень і злочинів, оприлюднили спільну заяву щодо стеження за спробами Росії і Білорусі обходити санкції та експортний контроль.

«Сьогоднішні дії, вжиті відповідно до указів № 14024 і 14065 Президента США, наносять удар безпосередньо по здатності Росії розробляти й розгортати системи озброєнь і технології, які використовуються для жорстокої загарбницької війни Путіна проти України», – наголосили в Мінфіні США.

Санкції запровадили одночасно з Державним департаментом США, який також оголосив про заходи щодо введення візових обмежень для посадових осіб та понад 500 військовослужбовців РФ, які погрожували або порушували суверенітет, територіальну цілісність або політичну незалежність України.