Офіційної заяви про дефолт від російської сторони не буде і там цього не визнають

У ніч проти 27 червня для Росії закінчився крайній термін оплати 100 млн доларів за облігаціями іноземним кредиторам. Це означає, що РФ вперше з 1918 року потрапила в дефолт по зовнішньому боргу, пише Bloomberg.

Як пише агентство впродовж останніх місяців Росія знаходила шляхи обходу санкцій, запроваджених після вторгнення Кремля в Україну. Однак у ніч на 27 червня закінчився пільговий період для виплати відсотків у розмірі 100 млн доларів США (платіж мав бути здійснений ще до 27 травня), що вважається дефолтом в разі пропуску платежу.

Враховуючи шкоду, яку вже завдано російській економіці, дефолт, на думку авторів Bloomberg, на цей час має символічний характер і мало значить для росіян. Водночас сам факт дефолту є ознакою швидкої трансформації країни в економічного, фінансового та політичного вигнанця.

Агентство також зазначає, що офіційної заяви про дефолт від російської сторони не буде і там цього не визнають. Росія відмовилася визнавати дефолт, заявивши, що у неї є гроші, щоб покрити будь-які рахунки, але немає можливості здійснити оплату через запроваджені санкції. Минулого тижня Росія оголосила, що перейде на обслуговування свого непогашеного суверенного боргу в розмірі 40 млрд доларів у рублях. Відповідний указ, який дозволяє це робити, підписав російський президент і воєнний злочинець Владімір Путін.

Попри те, що західні країни намагаються зменшити свою залежність від російських товарів, країна все ще заробляє мільярди доларів від експорту нафти і газу. Враховуючи ці надходження, уряд РФ каже, що має кошти, щоб розплатитися з кредиторами.

Офіційна заява про настання дефолту в окремо взятій державі зазвичай надходила від рейтингових компаній, але європейські санкції призвели до того, що зараз вони зняли рейтинги російських компаній.

Востаннє Росія потрапила у дефолт у 1918 році, коли більшовики під керівництвом Владіміра Лєніна відмовилися платити за царськими боргами своїм іноземним кредиторам. Під час фінансової кризи в Росії та обвалу рубля в 1998 році уряд президента Бориса Єльцина не виплатив 40 млрд доларів свого внутрішнього боргу. Тоді у РФ було оголошено технічний дефолт.