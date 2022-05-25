Мінфін США не продовжив ліцензію, що дозволяє західним інвесторам отримувати боргові платежі за державними облігаціями РФ. Про це пише агенція Reuters.

Дія ліцензії закінчилася сьогодні, 25 травня, вранці о 7.00. За словами аналітиків, це значно наблизило дефолт для Росії.

Санкції, запроваджені після російського повномасштабного військового вторгнення в Україну, забороняють операції з російським мінфіном, Центробанком чи Фондом національного добробуту.

Проте Управління з контролю за іноземними активами США 2 березня зробило виняток для отримання виплати відсотків та дивідендів у рамках погашення заборгованості та виплат акціонерам.

Ця ліцензія дозволяла РФ платити за суверенним боргом громадянам США в умовах санкцій. Це допомагало Москві запобігти дефолту по своєму державному боргу.

Тепер же Росія не зможе виплачувати свій зовнішній борг, що фактично робить дефолт неминучим.