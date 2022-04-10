Перший з 1917 року зовнішній дефолт Росії виглядає фактично неминучим. Про це повідомляє Bloomberg.

Видання пише, що казначейство РФ припинило виплати доларових боргів з російських рахунків в банках США. Коли спроба оплати в валюті була заблокована, то Росія порушила умови двох облігацій, виплативши інвесторам рублі замість доларів.

«Це ще на крок приблизило дефолт. Ризики дефолту в РФ з'явились після вторгнення Росії в Україну в лютому та санкцій проти агресора – російських банків, компаній та олігархів. Заморожування валютних резервів центрального банку вилучило Росію зі світової фінансової системи, зробивши її країною з найбільшими санкціями за лічені дні», – додає видання.

Деякі аналітики сумнівалися, що глибока фінансова і політична ізоляція режиму Путіна дозволить Росії довго уникати дефолту. Тепер дані щодо страхового покриття боргу дають майже 90% імовірність дефолту протягом 12 місяців, згідно з останнім дослідженням ICE Data Services. Останній дефолт в РФ був у 1998 році, але тоді він стався за внутрішнім боргом. А останній пропуск виплат за зовнішнім був після революції у 1917 році.

«Якщо Росії не вдасться організувати виплати власникам облігацій протягом пільгового періоду, і на рахунки не надійдуть долари, то це дефолт», – заявив головний інвестиційний директор берлінської компанії Capitulum Asset Management Лутц Рогмаєр.

Незважаючи на те, що західні країни намагаються зменшити свою залежність від російських товарів, країна все ще заробляє мільярди доларів від експорту нафти і газу. Враховуючи ці надходження, уряд РФ каже, що має кошти, щоб розплатитися з кредиторами.

За словами стратега Bluebay Asset Management Тіма Еша, швидкого відновлення економічного становища РФ уже не буде через кількість запроваджених санкцій, і ніхто не захоче там вести бізнес.

Аналітик впевнений, що Путін своїми діями в Україні «перетнув рубікон». Росія буде у стані дефолту протягом, можливо, десятиліття.

Це означає відсутність доступу до міжнародних ринків капіталу, дуже високі витрати на запозичення навіть у китайців, відсутність інвестицій, відсутність зростання, низький рівень життя.