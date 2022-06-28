Російські військові отримують зарплати й інші виплати через «Газпромбанк» щонайменше з 2015 року

Росія платить своїм солдатам за війну в Україні через «Газпромбанк» – єдиний з великих російських банків, проти якого країни Заходу не ввели санкцій. Річ у тім, що саме через цей банк вони платять Росії за газ і нафту, йдеться у журналістському розслідуванні програми «Схеми».

«Газпромбанк» – один із трьох найбільших російських банків. Щодо інших двох – «Сбєрбанка» та «ВТБ», та ще щодо з десятка російських фінустанов Євросоюз та Америка наклали суворі санкції. Ці банки фактично відрізані від Заходу – з ними заборонено проводити будь-які транзакції, їх відключили від міжнародної системи платежів SWIFT. Але «Газпромбанк» така доля досі оминає. Це пояснюється тим, що країни Європейського союзу – Німеччина, Італія, Австрія та інші – зараховують у цей банк гроші за російські енергоресурси, від яких вони залежні.

То ж поки проти «Газпромбанку» Захід ввів лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. По суті вони мають косметичний характер.

«Нібито “Газпромбанк” не може отримувати ніяких запозичень від закордонних банків, але давайте чесно: банк, який отримує мільярдні доходи щомісяця від торгівлі нафтою і газом, не потребує особливо запозичень, він сам є фінансистом різних проектів», – наголосила юристка Центру протидії корупції Тетяна Шевчук.

«Отже, Євросоюз робить виняток для «Газпромбанку» зі своєї санкційної політики, США як партнери країн Європи – теж. У той же час, як встановили «Схеми», через цей банк Міністерство оборони Російської Федерації виплачує зарплатню російським військовим, які ведуть агресивну війну проти України. Журналістам вдалось встановити військовослужбовців з різних військових частин РФ, які просто зараз отримують в “Газпромбанку” гроші за участь у бойових діях на території України та довести системність цієї співпраці банку з командуванням російської армії», – йдеться в матеріалі.

Найбільш раннє підтвердження того, що російські військові отримують зарплату через «Газпромбанк», яке журналістам вдалося віднайти – 2015 року. На сайті 64-ї мотострілецької бригади, яка базується в Хабаровському краї, розслідувачі знайшли згадку про те, що військові отримували у цьому банку грошове забезпечення. Водночас солдати цієї бригади брали участь у повномасштабному вторгненні в Україну: в народі їх прозвали «бучанськими різниками», а їхні злочини проти мирних людей розслідують правоохоронці.

У 2016 році «Газпромбанк» у своєму звіті повідомляв про випуск банківської картки з логотипом «Армія Росії».

У 2017-му, на інтернет-форумі матерів військовослужбовців 27-ї окремої мотострілецької бригади одна з жінок скаржилася на складнощі з грошовими переказами з картки «Газпромбанку». А на сайті Військової академії протиповітряної оборони Міністерства оборони Росії вказано, що «Газпромбанк» – у числі банків, де курсанти академії можуть отримувати грошове забезпечення. На системність співпраці одного із найбільших російських банків з російським міністерством оборони вказує і стаття, датована 2020 роком, про видачу зарплатної картки «Газпромбанку» військовослужбовцям – з покроковою інструкцією щодо її отримання. У 2021 році «Газпромбанк» також інформував про можливість виплати зарплати російським солдатам.

Журналісти також віднайшли дані, які підтверджують, що російські армійці зараз отримують через цей банк не лише зарплату, але і так звані «бойові» – додаткові виплати за участь у широкомасштабному вторгненні в Україну, яке почалось 24 лютого і триває досі.

В російській соцмережі «Вконтактє» «Схеми» знайшли спільноту для військовослужбовців РФ під назвою «Начфин.инфо». У ній – багато обговорень, зокрема і тих, що стосуються виплат солдатам грошового забезпечення.

«Дописувачі форуму – а це переважно дружини військовослужбовців – обмінюються короткими повідомленнями про те, чи нарахували на картки їхніх чоловіків оклади та “бойові” виплати, зазначаючи назви банків – “Сбєрбанк”, “ВТБ”, “Промсвязьбанк”. Ці банки – під жорсткими санкціями Заходу. З-поміж згадок про них зустрічається “Газпромбанк”. Зокрема, у червні цього року жінки скаржились на затримки із виплатами у ньому», – йдеться у матеріалі.

«Виходить, той банк, через який проходять європейські гроші за російський газ та нафту, водночас слугує гаманцем для зарплатних виплат російській армії за ведення агресивної війни проти України. Війни, яка вже забрала життя десятків тисяч українців, та мільйони залишила без дому», – резюмували журналісти.

Вони також повідомили, що виклали ці факти в листі до Ради Європейського союзу, яка ухвалює рішення щодо запровадження санкцій, та очікують на коментар.