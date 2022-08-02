У вівторок, 2 серпня, Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про заборону в’їзду для 893 політиків і військових з Росії, які підтримали або беруть участь у російській військовій агресії в Україні. Також управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США розширило список підсанкційних осіб із Росії. До нього внесли російську спортсменку Аліну Кабаєву, а також зрадників Сальдо, Стрємоусова та Іващенка.

«Держдепартамент вживає заходів щодо запровадження візових обмежень для осіб у зв’язку з війною Росії в Україні. Йдеться про 893 посадових осіб Російської Федерації, зокрема членів Ради Федерації та військових, які погрожують або порушують суверенітет, територіальну цілісность чи політичну незалежність України», – йдеться в заяві Блінкена.

До переліку внесли російську спортсменку Аліну Кабаєву, яку називають коханкою Владіміра Путіна, санкції проти якої раніше вже запровадили Євросоюз, Канада і Велика Британія.

Також під санкції потрапили низка колаборантів Росії на окупованих територіях – зокрема Кіріл Стрємоусов, Владімір Сальдо і Константін Іващенко. Обмеження також накладені на фонд, інститут і технопарк «Сколково», співвласника «Фосагро» Андрєя Гурьєва і Магнітогорський металургійний комбінат.

Крім того, візові обмеження поширюються на 31 представника іноземних урядів, які «діяли на підтримку анексії Росією Криму в Україні і тим самим загрожували або порушували суверенітет України».