У посольстві Швейцарії в Москві вже є відділ грузинських інтересів після російського вторгнення у 2008 році

Україна та Швейцарія завершили переговори про можливість представництва українських інтересів у Росії після розриву дипломатичних відносин. Про це в коментарі «Європейській правді» повідомив керівник прес-служби міністерства закордонних справ Швейцарії Мікель Штайнер.

«Україна попросила, щоби Швейцарія взяла на себе мандат покровительства для неї в Росії. Відповідні переговори були завершені. Для того, щоб мандат покровительства набув чинності, все ще потрібна згода Росії», – зазначив він.

Покровительством у дипломатії називають практику, за якої третя держава призначається іншою державою для представлення своїх інтересів у певній іншій державі. Така третя держава має назву «держави-покровительки».

Окрім того, представник швейцарського МЗС нагадав, що країна активно пропонувала свої «добрі послуги» на початку війни, зокрема майданчика для переговорів та їхньої професійної підтримки.

Зазначимо, що Швейцарія вже представляє інтереси Грузії в Росії після розірвання Тбілісі дипломатичних відносин із Москвою через російське вторгнення у 2008 році. У посольстві Швейцарії у Тбілісі є відділ російських інтересів, а в посольстві у Москві – відділ грузинських інтересів.

24 лютого, у день повномасштабного вторгнення, Україна оголосила про розірвання дипломатичних відносин із Росією. МЗС України також відкликало до Києва тимчасового повіреного у справах України в РФ Василя Покотила і розпочало евакуацію українського посольства в Москві. Зазначимо, що відповідно до ст. 2 Віденської конвенції Україна не розірвала консульські відносини з Росією.

Нагадаємо, що з 1 липня Україна запровадила візовий режим для громадян Росії. Також через визнання «ДНР» і «ЛНР» Україна розірвала дипломатичні відносини з Сирією та КНДР.