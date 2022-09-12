Угода дозволить постачати ще більше зерна до Європи та країн, що розвиваються

Уряди Франції та Румунії підписали угоду, яка дозволить експортувати більше зерна з України в Європу та за її межі. Про це у понеділок, 12 вересня, повідомив міністр транспорту Франції Клеман Бон.

«Разом із румунським колегою Іонелом Скріоштяну і послом України Вадимом Омельченком підписав угоду, яка сприяє експорту українських зернових через надання нашої логістичної експертизи. Наша цілковита солідарність – з Україною», – написав Бон у Twitter.

Фото Клемана Бона

Раніше він заявляв, що ця угода дозволить Україні вивозити ще більше зерна до Європи та країн, які розвиваються, особливо в Середземномор'ї.

Зазначимо, що, станом на кінець серпня, Україна доставила на світовий ринок морським шляхом мільйон тонн зерна.

Нагадаємо, минулого тижня президент Росії Владімір Путін пригрозив обмежити експорт зерна через Чорне море та заявив, що більшість зернових, які залишають Україну, живлять ринок ЄС, а не потрапляють до країн, які розвиваються. Проте у неділю британська розвідка спростувала заяву Путіна. Згідно з даними ООН, близько 30% зернових були доставлені в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.