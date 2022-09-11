Путін збрехав, що українське зерно нібито йде в багаті країни, а не в бідні регіони

Держава-терорист Росія проводить кампанію з дезінформації, щоб відвести від себе провину за проблеми з продовольчою безпекою, дискредитувати Україну та мінімізувати спротив своєму воєнному вторгненню. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

Зазначається, що 7 вересня президент Росії і воєнний злочинець Владімір Путін заявив, нібито лише 60 тис. тонн зерна, експортованого з України «зерновим коридором», було відправлено до країн, що розвиваються, а більша частина була поставлена до країн ЄС.

Британські аналітики стверджують, що ця заява Путіна не відповідає дійсності. За даними ООН, близько 30% зерна було поставлено в країни з низьким і середнім рівнем доходу в Африці, на Близькому Сході та в Азії.

7 вересня, виступаючи на Східному економічному форумі, воєнний злочинець Владімір Путін заявив, що нібито тільки 2 з 87 кораблів, які були завантажені за Всесвітньою продовольчою програмою ООН, пішли в «бідні країни».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повторив заяву російського колеги. За його словами, зерно експортується в країни, що наклали санкції на РФ.