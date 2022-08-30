Депутат міськради від «ОПЗЖ» Андрій Шевчик добровільно пішов на співпрацю з росіянами

Правоохоронці повідомили про підозру псевдомеру тимчасово захопленого росіянами Енергодара Запорізької області, який віддав наказ вивезти українське зерно на майже 2 млрд грн. Про це Офіс генерального прокурора повідомив у Telegram.

«Заступником генерального прокурора депутату Енергодарської міської ради Запорізької області повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни», – йдеться в повідомленні.

За даними слідства, після захоплення Росією частини території Запорізької області підозрюваний обійняв псевдопосаду «мера Енергодара».

За даними СБУ, колаборант прийняв рішення про скасування усієї структури органів виконавчої влади Енергодарської міської ради.

Водночас він затвердив структуру так званої «адміністрації Енергодара», до складу якої «ввів» представників незаконних військових формувань і військовослужбовців держави-терориста Росії. На неї покладається виконання всіх подальших незаконних рішень так званого «мера».

У травні він прийняв рішення про конфіскацію майна об’єктів аграрного бізнесу та 140 тис. тонн запасів зерна на понад 1,89 млрд грн.

Через такі дії псевдомера розграбовано майнові комплекси зернових складів, а українську продукцію вивезено до тимчасово окупованої території Криму і портів у Краснодарському краї РФ.

У кримінальному провадженні щодо привласнення майна підприємств агропромислового комплексу та вивезення зерна із елеваторів на тимчасово захоплених територіях Запорізької, Херсонської та інших областей повідомлено про підозру двом військовослужбовцям Росії та шістьом колаборантам. Досудове розслідування триває.

Правоохоронці не називають імені колаборанта, однак згідно з даними з відкритих джерел, після російської окупації міста росіяни призначили «мером» Андрія Шевчика, який був депутатом міськради від «ОПЗЖ». 27 березня він заявив, що створив «раду самоорганізації міста», яка нібито виконуватиме функції міської влади, і оголосив себе її керівником.