Колишній працівник міліції постив у соцмережах проросійські дописи

СБУ викрила 53-річного мешканця Закарпаття, який закликав до підтримки окупантів, повалення державної влади та створення «озброєних загонів правопорядку». За даними СБУ, колишній працівник міліції створив кілька акаунтів у Facebook та публікував дописи, де пропонував закарпатцям допомагати росіянам, дискредитував українську владу та ЗСУ. Справу вже передали до суду.

Як у п’ятницю, 26 серпня, повідомила прес-служба СБУ Закарпаття, викрили місцевого мешканця кіберфахівці Служби безпеки. За даними правоохоронців, чоловік створив кілька акаунтів у соціальних мережах та постив заклики про підтримку росіян, допомогу окупантам, створення «озброєних загонів правопорядку» та повалення влади.

«Лінгвістична експертиза підтвердила, що у розповсюджуваних текстах містилися заклики до насильницької зміни і повалення конституційного ладу, а також захоплення державної влади», – йдеться у повідомленні.

У прес-службі СБУ деталей щодо фігуранта справи не уточнюють, проте, за даними ZAXID.NET йдеться про 53-річного мешканця Міжгір’я, який є колишнім працівником тоді ще міліції. Відомо, що свої профілі закарпатець створював у Facebook та систематично постив дописи із закликами до мешканців області підтримати окупантів та змінити українську владу.

Наразі чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 109 та ч. 1 ст. 110 ККУ (заклики до захоплення державної влади; посягання на територіальну цілісність і недоторканність України). Матеріали справи правоохоронці вже скерували до суду.