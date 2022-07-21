У телефоні 28-річного чоловіка знайшли переписку, яка свідчить про роботу на росіян

Патрульні поліцейські затримали 28-річного мешканця Ужгорода, якого підозрюють у роботі на російські спецслужби та диверсійній діяльності. В автомобілі чоловіка виявили значу суму грошей, а у телефоні – переписку, яка свідчить про роботу на росіян. Ужгородець мав завдання проникнути до волонтерської організації та збирати інформацію про техніку та військових ЗСУ. Наразі ним займається СБУ.

Про затримання 28-річного чоловіка повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький. За його словами, диверсанту потрібно було прикинутись волонтером однієї із закарпатських організацій та збирати різну інформацію про українських військових.

Відомо, що чоловіка затримали з великою кількістю готівки. У його телефоні виявили переписку, яка свідчить про роботу на росіян.

«Закарпаття. Сьогодні. 28-річний підсвинок вночі зупинений патрульними з великою кількістю грошей та меседжами в телефоні, які свідчать про співпрацю з ворогом. І не просто співпрацю, а конкретну задачу щодо проникнення до волонтерської організації. "Живи обычной жизнью волонтера"», – повідомив Олексій Білошицький.

У прес-службі патрульної поліції більше деталей про цей випадок не повідомляють. У коментарі ZAXID.NET патрульні поліцейські зазначили, що 28-річного чоловіка затримали вночі на четвер, 21 липня, в Ужгороді на вулиці Капушанській. За попередніми даними, чоловік зареєстрований в Ужгороді. Затриманого патрульні передали працівникам СБУ Закарпаття. Жодних інших деталей інциденту не повідомляють, також у поліції не уточнюють, про яку саме волонтерську організацію йдеться. Наразі у прес-службі СБУ випадок не коментують.