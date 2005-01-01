Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру до ЧС-2018 у Росії

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку нового номера карикатуру, присвячену початку чемпіонату світу з футболу-2018 в Росії. Фото обкладинки журнал опублікував на сторінці в Twitter.

На карикатурі зображений Володимир Путін, який цілиться з гармати танка у футбольні ворота. Напис на карикатурі говорить: «Вперед, росіяни!».

Заголовок матеріалу щодо майбутнього ЧС в РФ має назву «Мундіаль в РФ: трагікомедія у Потьомкінському селищі».

До слова, низка країн, зокрема Ісландія, Польща, Британія, Фінляндія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.