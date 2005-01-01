Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo опублікував карикатуру до ЧС-2018 у Росії

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo помістив на обкладинку нового номера карикатуру, присвячену початку чемпіонату світу з футболу-2018 в Росії. Фото обкладинки журнал опублікував на сторінці в Twitter.
На карикатурі зображений Володимир Путін, який цілиться з гармати танка у футбольні ворота. Напис на карикатурі говорить: «Вперед, росіяни!».
Cette semaine :— Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) 12 июня 2018 г.
Le #Mondial en #Russie : la tragi-comédie au village Potemkine ; #Migrants, ces loosers ; #Cantat, a-t-il le droit... @cocoboer ; Le catalogue des goodies proposés à la vente par l’Elysée dévoilé par @EricSalch ;Prix littéraire Charlie : les trois lauréats sont.. pic.twitter.com/N2LvxYajW4
Заголовок матеріалу щодо майбутнього ЧС в РФ має назву «Мундіаль в РФ: трагікомедія у Потьомкінському селищі».
До слова, низка країн, зокрема Ісландія, Польща, Британія, Фінляндія та Австралія, оголосили дипломатичний бойкот ЧС.
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