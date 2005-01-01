Верховна Рада не змогла заборонити телепоказ ЧС-2018

В Україні змагання транслюватиме «Інтер»

Верховна Рада не внесла до порядку денного постанову про заборону трансляції Чемпіонату світу з футболу, що відбуватиметься в Росії, повідомляє Football24.

За відповідне рішення проголосували лише 142 народних депутати з 226 необхідних.

Наступний пленарний тиждень засідань припаде на час, коли Чемпіонат світу вже буде в розпалі.

Постанова передбачала визнання трансляції в Україні Чемпіонату Світу-2018 з Росії та заходів, пов’язаних з ним, такою, що «порушує законні права та інтереси громадян України внаслідок збройної агресії і тимчасової окупації Російською Федерацією частини території України».

Як писав ZAXID.NET, раніше комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати Чемпіонат світу з футболу-2018, який відбуватиметься у Росії з 14 червня до 15 липня.

До цього телеканал «Інтер» оголосив, що буде транслювати змагання, а можновладці, зокрема, спікер Верховної Ради Андрій Парубій, голова МЗС Павло Клімкін закликали українців утриматися від поїздок до Росії на цю футбольну подію.