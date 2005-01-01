Верховна Рада готує заборону для телеканалів на трансляцію ЧС-2018

Комітет Верховної Ради з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати Чемпіонат світу з футболу-2018, який пройде у Росії з 14 червня до 15 липня, повідомила перша заступниця голови цього комітету Ольга Червакова.

«Комітет підтримав проект постанови про заборону телеканалам транслювати Чемпіонат світу з футболу», – написала вона у Facebook в середу, 6 червня.

Нагадаємо, раніше права на трансляцію ЧС-2018 належали Національній суспільній телекомпанії України, яка відмовилася його транслювати. Відтак ці права в НСТУ викупив телеканал «Інтер», але сума угоди між мовниками не розголошується.

Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав українців не їхати на ЧС-2018 у Росію, через те, що там ніхто не гарантує їм безпеку.

Росія в Україні визнана країною-агресором.