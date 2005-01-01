Президент ФФУ підтримав заборону телетрансляції ЧС-2018

Сам Павелко буде дивитися матчі ЧС-2018 на закордонних телеканалах

СпортВолодимир Пиріг, 6 червня2310

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Президент Федерації футболу України (ФФУ), народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» і голова бюджетного комітету парламенту Андрій Павелко вважає, що трансляція матчів чемпіонату світу з футболу-2018 на українському телебаченніф, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня, недоцільна через можливість пропаганди країни-агресора.

«Я, як уболівальник, розумію, що кожен хоче побачити найкращі збірні світу, але розуміючи, яка це може бути пропаганда країни-агресора – я проти», – сказав він на зустрічі з журналістами в середу, 6 червня, повідомила агенція «Інтерфакс-Україна».

На його думку, рішення парламенту про заборону трансляції в Україні ЧС-2018 має бути прийняте хоча б з моральної точки зору.

«У нас мають бути певні моральні обмеження. Тим більше, в парламенті був прийнятий закон про країну-агресора», – додав він.

Павелко зазначив, що має намір дивитися матчі ЧС-2018 на італійському або англійському ТБ, щоб розуміти, що відбувається в світі футболу.

Нагадаємо, 6 червня парламентський комітет з питань свободи слова та інформаційної політики підтримав постанову про заборону трансляції в Україні ЧС-2018 з футболу. Наразі права на цю трансляцію викупив телеканал «Інтер». Він придбав їх у Національної суспільної телерадіокомпанії України, яка відмовилася від трансляції.

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