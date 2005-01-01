Київського художника заблокували у Facebook після публікації альтернативних плакатів до ЧС-2018

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 09:257201

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Київського художника заблокували у Facebook після публікації альтернативних плакатів до ЧС-2018
фото Андрія Єрмоленка
Художник закликав бойкотувати змагання з футболу у Росії

Сторінку відомого київського ілюстратора та художника Андрія Єрмоленка, який створив альтернативну серію плакатів WorldCup FIFA2018, заблокувала адміністрація Facebook. Про це він повідомив у середу, 6 червня, інформує «Український тиждень».

За словами самого художника, його сторінку заблокували одразу після того, як серія плакатів, які закликають до бойкоту Чемпіонату світу з футболу 2018 у Росії, почала активно поширюватись у мережі.

Художник вже створив кілька світлин, зобразивши на них, зокрема, катастрофу рейсу MH-17, тортури поліцейських та закривавленого «Забиваку» – талісман російського чемпіонату.

Ілюстрації Андрія Єрмоленка

У такий спосіб художник закликає бойкотувати змагання у Росії.

Нагадаємо, що раніше українців закликали не їхати на нього через небезпеку затримання та можливу агресію.

Національна суспільна телекомпанія України (НСТУ) вирішила не транслювати Чемпіонат світу з футболу, однак пізніше стало відомо, що право на трансляцію матчів викупив телеканал «Інтер».

До слова, Верховна Рада готує заборону для телеканалів на трансляцію ЧС-2018.

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