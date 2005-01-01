У Європарламенті представили інтерактивну карту з місцями утримання політв'язнів у РФ

Фракція «зелених» в Європарламенті представила інтерактивну карту Росії з місцями утримання політичних в'язнів. Про це інформує Deutsche Welle.

Як зазначається, цю ініціативу представила в Брюсселі в середу, 6 червня, євродепутат від Німеччини Ребекка Хармс. За її словами, мета акції - напередодні чемпіонату світу з футболу звернути увагу уболівальників на порушення прав людини в Росії.

На окремій сторінці на сайті «зелених» представлені дві карти Росії. На одній з них зображені стадіони, де будуть проходити матчі світової першості.

Але якщо перевести перемикач з положення «чесна гра» в «порушення правил», то на карті з'являться не стадіони, а місця позбавлення волі, в яких утримують політичних в'язнів.

Зі сторінки можна перейти до списку 158 політв'язнів, з яких понад 60 - громадяни України. Список склав правозахисний центр «Меморіал». Серед цих в'язнів - український режисер Олег Сенцов, який три тижні тому оголосив голодування, і глава чеченського офісу Меморіалу Оюб Тітіев.

«Цей список далекий від того, щоб бути повним. Він містить тільки тих осіб і ті справи, щодо яких ми змогли зібрати і проаналізувати інформацію, достатню для переконливого висновку про політичну мотивацію і незаконний характер їх кримінального переслідування», – пояснили в організації.

На цій же сторінці кожен бажаючий може підтримати петицію, що закликає представників Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА) торкнутися теми політв'язнів у Росії під час їх контактів із російськими чиновниками і особисто президентом РФ Володимиром Путіним.

Водночас Хармс наголосила, що ніколи не закликала до загального бойкоту ЧС-2018. Заклик адресовано лише політикам, в першу чергу главам держав і урядів, яким «не слід приєднуватися до Путіна на ЧС-2018, тим самим посилюючи його позицію, спрямовану проти ЄС, а також стратегію агресії, в першу чергу проти України».