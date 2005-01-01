Суд РФ засудив журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії

Романа Сущенка засудили до 12 років

В понеділок 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії.

Після тривалого утримання в слідчому ізоляторі «Лефортово», журналіста засудили до 12 років ув’язнення в колонії суворого режиму. Засідання суду проводилося у закритому режимі, оголошено було тільки ввідну та резолютивну частину вироку. Прокуратура залишилася незадовленою рішенням суду, оскільки запрошувала для звинуваченого 14 років ув’язнення. У свою чергу адвокат українця Марк Фейгін заявив, що захист оскаржуватиме вирок вже завтра, а сам Роман Сущенко провини не визнав.

Нагадаємо, що кореспондента інформаційного агенства «Укрінформ» Романа Сущенка було затримано ФСБ РФ 30 вересня 2016 року у Москві як кадрового співробітника української розвідки, за підозрою у шпигунстві. Зокрема ФСБ заявила, що Сущенко є працівником Міністерства оборони України і має звання полковника розвідки.