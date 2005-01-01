Політв’язня Кольченка на п’ятий день голодування перевели до медчастини

СуспільствоВолодимир Пиріг, 4 червня520

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Український політв'язень Олександр Кольченко на п'ятий день голодування повністю відмовився від їжі і п'є тільки воду, повідомив правозахисник Микола Щур.

«Їжу йому регулярно носять. Він настільки ж регулярно від неї відмовляється. Після цього його ведуть до лікаря, який вимірює у нього тиск, пульс, рівень цукру в крові. Саша п'є воду», – розповів він.

За словами правозахисника, українець наразі перебуває у медчастині. За його словами, Кольченко заявив, що «буде триматися, поки здоров'я вистачить». Його вимоги для припинення голодування залишилися незмінними – Кольченко вимагає звільнити з російського ув’язнення режисера Олега Сенцова.

25 серпня 2015 року Олександр Кольченко отримав у Росії 10 років суворого режиму за звинуваченням в організації та участі в терористичній організації, а також підготовці теракту на території анексованого Криму. 31 травня 2018 Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова, засудженого у Росії до 20 років ув'язнення. Сенцов, до речі, теж голодує – він вимагає звільнити усіх політв’язнів у Росії.

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