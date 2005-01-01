Олег Сенцов виступив проти голодування Олександра Кольченка

СуспільствоВолодимир Пиріг, сьогодні, 09:204270

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Український політв'язень Кремля Олег Сенцов виступив проти голодування іншого українця Олександра Кольченка, якого незаконно утримує Росія, повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан після розмови з адвокатом режисера.

За її словами, Сенцов знає про проблеми зі здоров'ям у Кольченка, тому проти його голодування.

«Він нікого не закликає до голодування, але вдячний всім, хто його підтримує», – сказала Каплан, яку процитувало «Громадське ТБ».

25 серпня 2015 року Олександр Кольченко отримав у Росії 10 років суворого режиму за звинуваченням в організації та участі в терористичній організації, а також підготовці теракту на території анексованого Криму. 31 травня 2018 Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити українського режисера Олега Сенцова, засудженого у Росії до 20 років ув'язнення. Сам Сенцов теж голодує – він вимагає звільнити усіх українських політв’язнів у Росії.

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