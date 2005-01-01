РФ заявила, що питання українських політв'язнів треба розглядати в Мінську, – Геращенко

СуспільствоОлег Костюк, 4 червня3280

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Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Песков уперше заявив, що питання утримуваних у Росії українців треба обговорювати на робочій групі у Мінську. Про це заявила віце-спікерка Верховної ради, представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи у Мінську Ірина Геращенко на погоджувальній раді парламенту, інформує «Громадське».

Геращенко також звернулася до представника Росії у Тристоронній контактній групі у Мінську Гризлова з ініціативою, що Україна готова передати 23 засуджених росіян завдля розблокування процесу звільнення українців. Гризлов сказав, що відповіді щодо цього питання не має.

«Смішна ситуація, коли прес-секретар Путіна каже треба обговорювати, водночас інший представник Путіна Гризлов каже, що це не є темою мінської групи. Путін має дати своїм підлеглим один меседж», — сказала Геращенко.

Зазначимо, що наприкінці травня Геращенко заявила, що Росія відмовилась обговорювати можливий обмін росіян, засуджених в Україні, на українських політв’язнів.

Сьогодні, 4 червня суд у Москві визнав винним у «шпигунстві» і засудив до 12 років колонії суворого режиму українського журналіста Романа Сущенка. Громадський захисник Сущенка Марк Фейгін анонсував, що оскаржить вирок суду.

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