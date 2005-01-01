Контррозвідка США попередила футбольних фанів, що в РФ вони можуть стати жертвами хакерів

Директор центру контррозвідки США Вільям Еваніна попередив американських уболівальників, які збираються на Чемпіонат світу з футболу в Росії, про загрози хакерських атак. Еваніна порадив уболівальникам не брати з собою в Росію телефони і ноутбуки, оскільки вони можуть бути зламані злочинцями або особами, пов'язаними з російським урядом, повідомляє Reuters.

Він також зазначив, що американці можуть стати метою зловмисників, навіть якщо їм буде здаватися, що вони не становлять інтересу для хакерів.

«Якщо ви плануєте взяти з собою мобільний телефон, ноутбук або інший електронний пристрій - не робіть помилок, будь-які дані на цих пристроях, особливо ваша особиста інформація, можуть стати доступні російському уряду або кіберзлочинцям», – сказав Еваніна.

За його словами, найбільшому ризику піддаються посадові особи корпорацій і урядові чиновники.

Інший американський чиновник на умовах анонімності повідомив, що британські спецслужби випустили подібні попередження для підданих Сполученого Королівства і футбольної збірної Англії.

Нагадаємо, що фінальна частина Чемпіонату світу з футболу відбудеться в Росії з 14 червня по 15 липня. Україна закликає бойкотувати його через військову агресію РФ.

За даними ФІФА, на ЧС у Росію збираються їхати близько шести тисяч українців. Саме стільки квитків було придбано з території України. З яких саме регіонів України купувалися квитки поки невідомо. Їх продаж ще триває.