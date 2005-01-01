Українці купили майже 6 тис. квитків на ЧС-2018 у Росії, – ФІФА

СпортОлег Костюк, сьогодні, 17:171270

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Українці купили майже 6 тис. квитків на ЧС-2018 у Росії, – ФІФА
фото Андрія Єрмоленка
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Близько 6 тис. українців придбали на цю мить квитки на матчі Чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. Про це повідомили у прес-службі ФІФА, передає «Інтерфакс-Україна».

«Ми можемо підтвердити, що близько 6 тис. квитків були розподілені для українських уболівальників на сьогодні», - повідомили у ФІФА.

Зазначимо, що в середині травня ця кількість становила 5,2 тис. квитків.

Водночас у ФІФА не уточнюють, з яких конкретно регіонів України купували квитки.

Продаж квитків на матчі ЧС-2018 триває. Він стартував у вересні 2017 року.

Станом на 7 червня, було продано понад 2,4 млн квитків на матчі чемпіонату. Майже 872 тис. квитків придбали вболівальники з Росії, 88,8 тис. - зі США, 72,5 тис. - з Бразилії, 65,2 тис. - з Колумбії, 62,5 тис. - з Німеччини, 60,3 тис. - з Мексики, 54 тис. - з Аргентини, 43,6 тис. - з Перу, 40,2 тис. - з Китаю, 36,3 тис. - з Австралії, 32,3 тис. - з Англії.

Згідно з підрахунками ФІФА, 54% квитків на матчі ЧС-2018 в Росії купили іноземці.

Нагадаємо, що ЧС-2018 пройде в 11 містах Росії з 14 червня по 15 липня. Федерація футболу України відмовилася від національної квоти на придбання квитків на турнір і не проводить акредитацію українських журналістів для його висвітлення.

Міністр молоді та спорту Ігор Жданов та голова МЗС Павло Клімкін закликали українців не відвідувати мундіаль, попереджаючи про загрозу для особистої безпеки.

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