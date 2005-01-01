Представників польської влади не буде на відкритті ЧС-2018 у Росії

Представники польської влади не візьмуть участь у відкритті футбольного чемпіонату світу в Росії, повідомив посол Польщі у Москві Влодзімєж Марціняк.
За його словами, які процитувало «Польське радіо», Причиною відсутності політиків і дипломатів із Польщі є незгода на закордонну і внутрішню політику Кремля.
Країни Європейського Союзу, в тому числі Польща, призначили проти Росії санкції у зв’язку з анексією Криму, війною на Донбасі, підтримкою диктатур і сепаратизму та втручанням у внутрішні справи інших держав.
«Офіційних представників польської держави на матчі відкриття не буде», – повідомив дипломат.
Разом з тим сам посол Польщі в Москві Влодзімєж Марціняк буде присутнім на матчах польської збірної.
Як відомо, Австралія оголосила державний бойкот Чемпіонату світу з футболу, який стартує 14 червня в Росії.
Ісландські посадовці також не відвідуватимуть Росію з нагоди чемпіонату, а також вирішили відмовитися від усіх контактів високого рівня з представниками Росії. Бойкот чемпіонату також оголосила Британія. Президенти Польщі та Фінляндії також не поїдуть на ЧС-2018.
Крім того, вже 60 євродепутатів закликали уряди ЄС не відвідувати Чемпіонат світу.
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