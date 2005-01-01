Ісландія оголосила дипломатичний бойкот ЧС-2018 у Росії

Ісландія оголосила дипломатичний бойкот Чемпіонату світу з футболу, який відбудеться в Росії влітку 2018 року. Про це в понеділок, 27 березня, повідомило МЗС Ісландії, інформує «Інтерфакс-Україна».

«Ісландський уряд в знак солідарності з Великобританією, її союзниками і партнерами приєднується до загальної реакції на хімічну атаку в Солсбері. Весь двосторонній діалог на вищому рівні з Росією на сьогоднішній день припинено. Також лідери Ісландії не будуть присутні на Чемпіонаті світу в Росії в цьому році», – йдеться в повідомленні відомства в твітері.

Раніше, після отруєння в британському Солсбері екс-полковника ГРУ Сергія Скрипаля та його дочки Юлії, прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила, що міністри і високопоставлені представники Британії не поїдуть на ЧС-2018. Зокрема, це рішення стосується представників британської королівської сім'ї.

Зазначимо, що раніше до бойкоту чемпіонату світу в Росії закликав міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Як повідомлялося, відкриття ЧС-2018 в Росії бойкотує президент Польщі Анджей Дуда.