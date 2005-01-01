Українські гурти Viu Viu та MARUV виступлять на концерті до ЧС-2018 у Москві

Двоє українських гуртів – Viu Viu та MARUV – виступлять на концерті до Чемпіонату світу з футболу «FIFA Fan Fest», що пройде на Воробйових горах у Москві в неділю, 10 червня.

Співачка, котра виступає під сценічним іменем MARUV, анонсувала свій виступ у Facebook, а ось анонс гурту Viu Viu можна побачити лише в заблокованій в Україні російській соцмережі «ВКонтакте», пише «Карабас Live».

VIU VIU – київський дует репера Максима Діснеєва, а також співачки і моделі Саманти.

Під псевдонімом MARUV ховається співачка Анна Корсун, яка народилася в Харкові, але зараз живе в Києві. Проект існує з 2017 року. У минулому році у MARUV вийшов дебютний альбом STORIES. Наразі артистка співпрацює з музикантом і саундпродюсером BOOSIN. У березні MARUV очолила чарт російського музичного каналу МУЗ-ТВ.

До слова, прихильники MARUV у коментарях під анонсом її московського концерту засудили такий вчинок.

Чемпіонат світу з футболу-2018 пройде в Росії з 14 червня по 15 липня. В Україні його покаже телеканал «Інтер». Верховна Рада хотіла заборонити трансляцію чемпіонату, але не змогла цього зробити.