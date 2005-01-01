Австралія оголосила дипломатичний бойкот футбольному чемпіонату світу в Росії

На Чемпіонат світу з футболу, який пройде в Росії цьогоріч, офіційна делегація від Австралії не приїде. Підтримувати гравців від імені держави буде тільки посол Австралії в Москві, заявила міністерка закордонних справ Австралії Джулі Бішоп.

Вона зазначила, що дипломатичний бойкот не буде мати ніякого відношення до спортсменів, а всі питання щодо виступу команди переадресувала місцевій федерації футболу.

«Австралійський уряд не втручається у рішення футбольної федерації щодо участі в чемпіонаті світу», – сказала Бішоп, слова якої процитувало місцеве видання ESPN.

Видання також зазначило, що Австралія регулярно засуджує порушення прав людини у Росії, засудила анексію нею українського Криму та збиття малайзійського рейсу MH17, коли загинули 38 австралійців.

Як відомо, перший і фінальний матчі таких чемпіонатів часто відвідують керівники багатьох держав. Ці події стають майданчиком для неофіційних перемовин між ними.

У квітні 46 депутатів Європейського парламенту підписали лист із закликом до урядів країн Євросоюзу оголосити дипломатичний бойкот Ччемпіонату світу з футболу-2018 у Росії.

Раніше офіційно про дипломатичний бойкот ЧС-2018 оголосили Великобританія та Ісландія, яка не входить в ЄС.

Чемпіонат світу з футболу пройде з 14 червня по 15 липня цього року в Росії.