Французький цибулевий суп – страва, яка поєднує простоту приготування з вишуканістю смаку. ТСН розповідає, що суп має неперевершений аромат, насичений смак та ніжну текстуру.

Дрібно наріжте цибулю.

У великій каструлі розтопіть вершкове масло та додайте цибулю.

Обсмажуйте на середньому вогні, постійно помішуйте, поки цибуля не стане золотисто-коричневою.

Щоб уникнути прилипання, час від часу додавайте трохи яловичого бульйону.

Коли цибуля стане досконало карамелізованою, додайте спеції: лавровий лист, чебрець, сіль, перець, а також приправу умамі.

Влийте решту яловичого бульйону та біле сухе вино.

Тушкуйте на слабкому вогні близько 10 хвилин, щоб усі смаки злилися.

Наріжте багет скибками та злегка обсмажте.

За бажанням можете змастити шматочки часниковим маслом, це надасть додаткового аромату.

Заздалегідь підготуйте сир: натріть пармезан та наріжте швейцарський сир пластинами.

Розлийте гарячий суп у спеціальні порційні формочки. Покладіть зверху шматочок багета, рясно посипте пармезаном і покладіть шматок швейцарського сиру.