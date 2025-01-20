Фрикадельки у вершковому соусі – це смачна і проста страва, яка чудово підходить для сімейної вечері. М'ясні кульки в поєднанні з ніжним соусом створюють гармонійний смак. Самі фрикадельки (без соусу) можна заморозити для подальшого використання. Фарш можна обрати будь-який, проте найкраще пасуватиме яловичий.

Інгредієнти:

фрикадельки:

м’ясний фарш – 500 г;

яйце куряче, велике – 1 шт.;

цибуля жовта ріпчаста – 1 шт.;

сіль за смаком;

чорний перець за смаком;

панірувальні сухарі за смаком;

олія за смаком;

соус:

масло вершкове 82% – 40 г;

борошно пшеничне – 30 г;

овочевий бульйон – 250 г;

вершки 30% – 120 г;

соус соєвий – 1 ч. л.;

діжонська гірчиця – 1 ч. л.;

сіль за смаком;

чорний перець за смаком.

Спосіб приготування:

Приготуйте фрикадельки. В мисці поєднайте фарш, яйце, терту на дрібній тертушці цибулю та панірувальні сухарі. Посоліть, поперчіть та добре вимісіть, пише Shuba.

Вологими руками сформуйте фрикадельки та підсмажте їх на сковорідці до хрусткої скоринки, перекладіть на тарілку та накрийте кришкою або фольгою.

У ту ж сковорідку додайте вершкове масло, борошно і обсмажте до золотистого кольору. Влийте тонкою цівкою бульйон, вершки, додайте соєвий соус і гірчицю, не перестаючи помішувати соус.

Посоліть і поперчіть соус на смак, поверніть фрикадельки в сковорідку, перемішайте їх з соусом і прогрійте ще 2-3 хвилини