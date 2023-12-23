Лекції з фінансової грамотності від «Фундації Кредо»

У Львові старшокласникам відкривають можливість отримати цінний досвід завдяки соціальному проекту «Сміливість бути», який ініціював корпоративний благодійний фонд Кредобанку «Фундація Кредо» спільно з управлінням освіти Львова.

Фахово про гроші – із перших рук

В рамках проекту топові експерти та педагоги розповідатимуть школярам про ключові принципи фінансової грамотності та розкриватимуть тонкощі банківської справи. Це допоможе учням розвинути підприємницьке мислення.

Як розповідають організатори, це – єдиний в Україні проект, що об’єднав таку велику кількість експертів.

«Цей проєкт дав можливість поєднати в одному освіту, бізнес та фінанси. Банкіри взяли свою спеціальність, поєднали це з освітянами, які несуть грамотність до дітей, і залучили бізнес, який є реальним представником реалізації і втілення тих практичних та теоретичних навичок», – зазначила голова БО «Фундація Кредо» Соломія Говоруха.



Користь такого навчання відзначають і самі освітяни. За їхніми спостереженнями, діти з цікавістю слухають новий курс і намагаються передати отриманні знання іншим учням. Тож вже невдовзі викладання фінансової грамотності може стати обов’язковим у всіх школах міста.



«Ми вже давно співпрацюємо з фундацією "Кредо", і дуже багато є різних проектів, благодійних теж, але цей – особливий. Адже це навчальний проект, який дасть можливість дітям і вчителям глибше зрозуміти поняття фінансової грамотності. Це важливо і актуально, оскільки в нас у школах такого не було. Школи зацікавлені, понад десяток із них глибоко в цій темі, і в цих школах вже є уроки фінансової грамотності. І, звичайно, ми хочемо поширити це на всі школи міста», – зазначив начальник Львівського міського управління освіти Андрій Закалюк.



Важливо, що в рамках курсу проходять різноманітні конкурси та презентації. А креатив дітей винагороджується. Приміром, учні львівських шкіл, які презентують на новому етапі навчання найкращі бізнес-ідеї та проєкти, отримають у подарунок поїздку до Варшави.