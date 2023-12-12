Фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez

Сьогодні мистецькі події виконують низку соціально відповідальних місій. Яскравим цьому прикладом є 23-ий міжнародний фестиваль сучасної імпровізаційної музики Jazz Bez, який відбувся у Львові. Генеральним партнером події став Кредобанк.

«Кредобанк дав змогу відбутися Jazz Bez і дав змогу розширитись на багато міст. Він об'єднує дві країни – Польщу і Україну. І впродовж 23 років об'єднує музикантів, митців, глядачів, а також всі освітні, мистецькі програми нашої країни і країн Європи», – розповіла організаторка фестивалю Jazz Bez Марта Більська.

У межах фестивалю відбувся також Jazz Bez Kids. До активностей залучили дітей, зокрема тих, які покинули свої домівки внаслідок повномасштабного вторгнення. Для них влаштували музичні імпровізації. Також малечу навчали фінансової грамотності. Лекцію провів менеджер з внутрішніх комунікацій Кредобанку Богдан Сарнавський. Фахівець дав дітям рекомендації щодо заощаджень та витрат.

«Ми вважаємо нашою однією з частин соціальної відповідальності є розповсюдження фінансової грамотності серед населення. Я вважаю це важливо, тому що ці діти – вони наше майбутнє. Вже зовсім скоро настане той час, коли ті, що сиділи сьогодні в залі, почнуть відбудовувати фінансову систему України, а також її розвивати», – підсумував менеджер з внутрішніх комунікацій Кредобанку Богдан Сарнавський.