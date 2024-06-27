Прем’єра в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV

«Фуріоза. Шалений Макс. Сага» стала однією з найочікуваніших стрічок серед глядачів SWEET.TV. Це історія становлення неймовірної воїтельки, яка народилася з гніву та бажання помсти.

До касту фільму приєдналося чимало культових акторів. Сама Шерліз Терон хотіла повторити роль Фуріози, яку вона зіграла у фільмі «Шалений Макс: Дорога гніву». Відомо, що навіть розглядалась можливість використати «технології омолодження». Зрештою акторка підтримала кандидатуру Ані Тейлор-Джой, назвавши її «однією з найкращих актрис». Компанію Ані склали Кріс Гемсворт, Том Берк, Ніколас Голт та інші.

Про що фільм «Фуріоза. Шалений Макс. Сага»

Фуріозу викрала банда байкерів Дементуса. Мати намагалась врятувати дочку, але жінку вбили на очах у дівчинки. Згодом вона потрапляє до «гарему» Несмертела Джо. Він бачить гарну, неспотвореними мутаціями Фуріозу і хоче, щоб вона народила йому здорових дітей. Але дівчина не з тих, хто буде підкорятись чужій волі.

Протягом 10 років Фуріоза ховається від Джо та розробляє план втечі на батьківщину, шлях до якої намальований на її руці. Але новий напад байкерів руйнує її плани. Втративши руку – а отже і карту – вона прагне помсти.

Цікаві факти про кіно

На запитання, що таке «Шалений Макс» для австралійців, Кріс Гемсворт відповів: «У американців є "Зоряні війни". У британців – "Гаррі Поттер", а у нас – "Шалений Макс"». Культовість франшизи підтверджують і бюджети на її виробництво. Так, зйомка «Фуріози» обійшлася у 175 млн австралійських доларів. А загалом було витрачено 343,2 млн австралійських доларів, що є найбільшою сумою, яку коли-небудь витрачали на кіновиробництво в цій країні. До того ж на сьогодні це найдовший фільм франшизи – 2 години 28 хвилин.

Серед інших цікавих фактів:

Історія Фуріози – сценарій, концепт-арти тощо – були вже готові до початку знімання «Дороги гніву». Також режисер Джордж Міллер вже має історію про Макса під назвою «Пустка», доля якої залежить від успіху цього фільму.

15-хвилинна екшн-сцена, яка має назву «Сходи в нікуди», створювалась 78 днів. Над нею працювало близько 200 людей.

Багато сцен було знято там, де фільмували «Шаленого Макса» 1982 року.

Переконатися в епічності цих сцен можна, увімкнувши «Фуріоза» на SWEET.TV

Акторський склад, що захоплює

Аня Тейлор-Джой найняла персонального тренера, щоб привести себе у «бойову форму». І тренувалася протягом року, перш ніж потрапити на знімальний майданчик. Вона також самостійно виконувала автомобільні та мотоциклетні трюки.

Кріс Гемсворт мріяв знятися у фільмі про Божевільного Макса. Він «надихався» для ролі світовими диктаторами. Міллер погодився на його участь після розмови, яка переконала, що актор підходить для цієї роботи.

Кріс Гемсворт розповів, що хотів би зберегти плюшевого ведмедика, якого його герой Дементус тримає прикутим до свого тіла: «Я збираюся розшукати цього ведмедя. Нам потрібно, щоб він повернувся додому».

Натомість акторка Аня Тейлор-Джой зберегла протез руки, який вона носить у другій частині фільму.

У фільмі можна побачити також Джоша Гелмана, який грає Скротуса. Раніше він грав Сліта в «Дорозі гніву».

Аня Тейлор-Джой хотіла одразу поголити голову, як Шарліз Терон, але її модельні контракти вимагали, щоб вона залишала довге волосся.

Джордж Міллер найняв колишніх ув'язнених як артистів другого плану.

Том Берк був майже зворушений до сліз, коли його героя, преторіанця Джека, описали як «благородного» і «героїчного», тому що його попередні персонажі були «паршивими» людьми. До речі, великий шрам преторіанця Джека це не лише грим. Це збільшення шраму, який має актор після хірургічного відновлення губи.

Кріс Гемсворт та Ельза Патакі – чоловік і дружина в реальному житті.

Рання премʼєра на SWEET.TV

«Фуріоза. Шалений Макс. Сага» — це рання прем’єра в національному онлайн-кінотеатрі SWEET.TV, тобто глядачам фільм став доступний ще під час кінотеатрального релізу.

Завдяки прямим контактам з кіностудіями, SWEET.TV відкриває доступ до найочікуваніших прем’єр. Глядачі можуть не лише дивитись фільми онлайн, а й завантажувати, щоб переглянути без світла та інтернету у додатку на смартфоні. До того ж дивитися головні премʼєри можна через приставку X-box.

Загалом глядачам SWEET.TV доступні 10000+ фільмів, серіали, мультики і, звісно, телебачення – 330+ каналів України та світу. І все у найкращій якості. Адже в онлайн-кінотеатрі переконані, що українські глядачі мають дивитись лише найкраще. І саме цю можливість надає SWEET.TV.