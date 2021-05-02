У неділю, 2 травня, обидва львівські футбольні клуби «Львів» та «Рух» провели календарі матчі чемпіонату. Та якщо «Рух» зіграв вдома на «Арені Львів» проти «Олександрії», то «Львову» довелося відправитися на виїзд до «Маріуполя».

Обидва матчі закінчилися перемогами львівських команд з однаковим рахунком 2:1. При цьому що «Рух», що «Львів» першими пропускали голи. Але зуміли здобути вольові перемоги. «Рух» двічі забив з різницею у хвилину. А «Львів» переможний гол забив вже на останній хвилині основного часу.

Ці перемоги гарантували обом командам місця в УПЛ на наступний сезон. «Львів» набрав 28 очок. У «Руху» 24 очки. За два тури до кінця чемпіонату вони випереджають «Минай» на шість очок. А за очними зустрічами «Рух» має перевагу над суперником.