Львівські гандболістки одноосібно лідирують перед стартом другого етапу Чемпіонату

Львівська жіноча гандбольна команда «Галичанка» упродовж 11-14 квітня стала переможницею шостого туру Суперліги, що відбувся в Ужгороді. Львів’янки здобули перемогу в усіх чотирьох поєдинках, повідомляють у клубі.

Із командою «ДонДУВС-ДЮСШ 4» з Кривого року «Галичанка» зіграла з результатом 39:21, з миколаївським «Реалом» – 37:23, з київським «Спартаком» – 32:19, з броварським «КОСФК» – 42:24.

Найрезультативнішими гандболістками львівської команди в 6-му турі стали Олеся Дяченко (29 голів), Аліса Петрів (27 голів), Катерина Козак (22 голи) та Анастасія Ткач (21 гол). Додамо, що вперше після важкої травми в складі «Галичанки» з'явилася на майданчику Діана Дмитришин, яка реалізувала три семиметрові кидки.

Таким чином, за підсумками шести турів «Галичанка» одноосібно очолює турнірну таблицю зі 48 очками після 18 матчів (16 перемог). На другому місці розташовані ужгородські «Карпати», які здобули 45 залікових балів.

«Галичанка» – український жіночий гандбольний клуб зі Львова, заснований 1989 року. Дев'ятиразовий чемпіон чемпіонату України (2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023), п'ятиразовий срібний призер і 7-разовий бронзовий призер. Переможець (2018, 2020) та бронзовий призер (2017) Балтійської ліги. Шестиразовий володар Кубка України та Суперкубка України.