Гарантований державою борг у 2018 році зросте на ₴400 млрд

ЕкономікаРоман Ганкевич, сьогодні, 09:145152

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Гарантований державою борг у 2018 році зросте на ₴400 млрд
фото РБК-Україна
До кінця 2018 року держборг не повинен перевищити ₴2,756 трлн

Міністерство фінансів прогнозує зростання граничного розміру гарантованого державою боргу до кінця 2018 року в 2,3 рази. Про це свідчить презентація Закону України «Про державний бюджет України на 2018 рік», пише «Українська правда».

Як зазначається, прогнозований показник на 2017 рік не повинен був перевищити 321 млрд грн. За матеріалами Міністерства фінансів, прогнозований максимальний розмір гарантованого державою боргу до кінця поточного року становитиме близько 747,6 млрд гривень, що в 2,3 рази більше, ніж заплановані показники 2017 року.

За прогнозами Мінфіну, до кінця цього року співвідношення державного боргу до ВВП зросте з очікуваних 75,6% у 2017 році до 82,4%.

В цілому до кінця 2018 року держборг не повинен перевищити 2,756 трлн грн.

Державний борг - це загальна сума боргових зобов'язань держави з повернення отриманих та непогашених кредитів, що виникають внаслідок державного запозичення.

Нагадаємо, раніше Нацбанк зазначав, що передбачені у 2019-2020 роках виплати за зовнішнім боргом є суттєвими і важкоздійсненними без підтримки Міжнародного валютного фонду та інших фінансових донорів.

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