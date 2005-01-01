НБУ пояснив високу інфляцію в Україні несприятливою погодою та попитом на харчі

Нацбанк обґрунтував перевищення прогнозованого рівня інфляції незалежними від нього факторами

Споживча інфляція торік становила 13,7% і перевищила прогнози Національного банку на рівні близько 8% на кінець року. Регулятор пояснив перевищення показника здебільшого дією чинників, на які НБУ не міг вплинути за допомогою інструментів грошово-кредитної політики, повідомляється в прес-релізі Центробанку.

«Йдеться насамперед про скорочення пропозиції окремих видів товарів через несприятливі погодні умови в першій половині року, нестабільну ситуацію у тваринництві, зростання світових цін та зовнішнього попиту на вітчизняні продукти харчування (зокрема, м’ясо-молочної групи). Також на зростанні цін позначилися збільшення виробничих витрат, зокрема на оплату праці, та швидке відновлення споживчого попиту», – пояснюється в повідомленні регулятора.

Найсуттєвіше на рівень інфляції вплинуло подорожчання послуг закладів швидкого харчування, вищої освіти, утримання прибудинкових територій. Як наслідок, базова інфляція за підсумками 2017 року прискорилась до 9,5% порівняно з 5,8% у 2016 році.

Інфляцію, за версією НБУ, прискорила погана погода, масові виплати зарплат, збільшення акцизів на алкоголь тощо

Зростання цін на сирі продовольчі товари в 2017 році відчутно прискорилося (до 23.5%) порівняно з попереднім роком і зробило основний внесок у споживчу інфляцію. Високими темпами зросли ціни на продукти харчування з високим ступенем обробки (насамперед молочні та м’ясні продукти) як наслідок подорожчання сировини, а також у відповідь на значні обсяги експорту окремих продуктів харчування (зокрема, масла вершкового).

Зазначається, що НБУ також почав вживати заходів – півроку тому припинив пом’якшення монетарної політики, а в жовтні перейшов до більш жорстких заходів.

«У результаті такої жорсткої монетарної політки інфляція знижуватиметься в подальшому. Національний банк і надалі буде спрямовувати свою політику на уповільнення темпів зростання цін та досягнення цілей з інфляції», - пояснили в Нацбанку.

Новий макроекономічний прогноз НБУ пообіцяв оприлюднити 25 січня, а детальний інфляційний звіт – 1 лютого.