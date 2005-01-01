За рік серед продуктів харчування найбільше подорожчали сало, свинина і масло

Три продукти в Україні протягом року подорожчали більш ніж на 50%, зокрема сало

Економісти Української Асоціації постачальників торговельних мереж проаналізували зростання цін за рік та склали рейтинг п’яти продуктів, які додали у вартості найбільше. Лідером з подорожчання є сало — його вартість збільшилася на 28 гривень за кілограм, що на 68% більше від ціни торік, пише аграрний онлайн-журнал LANDLORD.

Інші продукти в рейтингу зросли в ціні від 20 до 27 гривень за кілограм.

«На першому місці, найулюбленіший продукт українців — сало, яке цьогоріч подорожчало на 28 грн за один кілограм. Друге та третє місце посіли м’ясо свинини і вершкове масло, які додали в ціні однаково — 27 грн за кіло. На четвертому місці – яловичина, яка за 2017 рік виросла в ціні на 26 грн за кілограм. П’яте місце – сир м’який, вартість якого зросла на 20 грн», — заявив він.

Також експерти Асоціації склали рейтинг продуктів, які подорожчали у відсотковому еквіваленті. Тут до переліку лідерів додались ще й овочі. Фахівці організації зазначили, що три продукти в Україні протягом року подорожчали більш ніж на 50%.

Сало є лідером і в цьому списку з показником в 68%. Друге місце посів буряк, вартість якого за рік виросла на 58%. На третьому місці – морква, ціни на цей овоч піднялися на 57%. На четвертому місці – свинина з 37% зростання. Та замикає топ-5 яловичина, яка зросла в ціні на 30%.