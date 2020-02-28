«Гаряча лінія» ЛОДА не реагує на звернення мешканців з підозрою на коронавірус

Офіційний брифінг у ЛОДА щодо ситуації із запобіганням поширенню коронавірусу на території Львівської області, 25 лютого 2020 року

Нові випадки захворювання на коронавірус дедалі частіше фіксують у країнах Європи, у сусідів України, тож не виключено, що це захворювання з'явиться і у нас. Україна, зокрема Львівщина, вживають різноманітні заходи, аби недопустити або мінімізувати поширення захворюваності на наших теренах.

У четвер, 27 лютого, голова Львівської ЛОДА Максим Козицький опублікував у Facebook заклик до мешканців Львівщини, що повертаються з країн, де виявлені осередки коронавірусу, зголошуватись у департамент охорони здоров'я ЛОДА.

«Шановні мешканці Львівщини! Якщо ви повернулись з країни, у якій зафіксовано спалах коронавірусу, просимо вас повідомити про це департамент охорони здоров’я ЛОДА шляхом заповнення онлайн-форми за посиланням або в телефонному режимі за номером: 276-45-92. Ми забезпечимо спостереження за вами сімейним лікарем», – пообіцяв Максим Козицький.

Телефон, який вказав голова ЛОДА, чесно кажучи, здивував, бо виявився номером секретарки департаменту охорони здоров’я ЛОДА. Я зателефонувала за цим номером і представилася українкою, що вчора повернулася з Італії, має деякі проблеми зі здоров’ям й попросила порадити, до кого їй піти на консультацію. Секретарка була заскочена моїм запитанням, бо її ніхто не повідомив, що вона має давати поради, скеровувати людей до лікарів чи у медичні заклади. Аби не вводити секретарку у стрес, я представилися і пояснила, що редакція просто перевіряє інформацію.

Після цього я написала коментар під постом голови ЛОДА, щоб уточнити: він серйозно вважає, що таку роботу має виконувати секретарка? «276-45-92 – це телефон секретаря департаменту охорони здоров'я ЛОДА. Ви вважаєте, він має консультувати людей, що повернулися з країн, де зафіксовано коронавірус, як діяти? У суботу-неділю там нікого нема?»

Відповіді на свій коментар я не отримала, але за якийсь час голова ЛОДА змінив вищевказаний контактний телефон у своєму пості на інший – 260-19-18.

ZAXID.NET зателефонував за вказаним номером у четвер, 27 лютого, о 18:26, аби з'ясувати, хто з медиків буде консультувати приїжджих. Слухавку взяла жіночка, яка підтвердила, що це «гаряча лінія» департаменту охорони здоров'я ЛОДА і відразу додала: «Телефонуйте завтра, бо спеціалістів вже нема, вони працюють з 9:00 до 18:00. Субота-неділя – вихідні. Я програміст, тому відповісти на запитання не можу».

Відповідь відверто здивувала, бо ж очевидно, що «гаряча лінія» мала б працювати цілодобово, особливо у такий напружений період, щоб люди могли проконсультуватися у зручний час, а не бігти у поліклініки чи амбулаторії.

Ми вирішили також перевірити, якою буде реакція на заповнення онлайн-форми, вказаної Максимом Козицьким і пізніше поширеної офіційним сайтом ЛОДА. Такі онлайн-звернення мали б надходити до Львівського обласного центру громадського здоров'я. 27 лютого о 14:10 ми заповнили і надіслали повідомлення від імені мешканки Зимної Води, що два дні тому повернулася з Італії і вказали принаймні два характерних для коронавірусу симптоми – високу температуру і задишку. І залишили контактний телефон. Нас цікавило, як швидко відреагують на наше звернення. За 20 годин з моменту відправлення онлайн-форми на вказаний телефон ніхто так і не зателефонував.

Ми припустили, що можливо наше звернення не отримали. Але вранці 28 лютого у Львівському обласному центрі громадського здоров'я нам підтвердили, що отримали звернення від Олесі Бущак, однак так і не пояснили чому досі ніхто не відреагував на нього.

P.S. Онлайн-форму, заповнену від імені Бущак Олесі, просимо зняти з розгляду, бо вона була надіслана з метою журналістського експерименту.