Прокачування російського газу через українську ГТС щодня знижується, а поставок газопроводом «Ямал-Європа» з Росії немає з жовтня минулого року, повідомило у середу, 9 лютого, російське «Агентство нафтогазової асоціації» з посиланням на дані оператора ГТС України, німецької Gascade та майданчика аукціонів GSA Platform.

Так, з даних «Оператора ГТС України» випливає, що заявки на прокачування газу через російські газовимірювальні станції «Суджа» та «Сохранівка» падають щодня. Зокрема, номінації на 7 лютого становили 97,5 млн куб. м, на 8 лютого транзит становив 84,7 млн куб. м, а на 9 лютого – 78,9 млн куб. м.

Дані по ужгородському коридору, яким йде основний обсяг українського транзиту газу з Росії, вказують, що обсяг заявок знизився приблизно на 10%. Номінації на прокачування через станцію Вельке Капушани, прикордонний пункт між Словаччиною та Україною, 8 лютого становили 56,8 млн куб. м на добу, а на 9 лютого знизилися до 51,1 млн куб. м, свідчать дані словацького оператора ГТС Eustream.

Потужності газопроводу «Ямал-Європа», як і раніше, залишаються незатребуваними і на регулярних, і на додаткових сесіях аукціонів. Він працює у реверсному режимі, і фізичний потік газу йде з боку Німеччини до Польщі, а не навпаки.

Росія продовжує зменшувати обсяги транзиту газу до Європи з літа 2021 року, що, зокрема, призвело до його рекордного подорожчання на біржах.

Ще у січні 2022 року транзит через Українську ГТС становив 109 млн куб. м на добу. На той момент це був найнижчий рівень транзиту за два роки.

На українському газотранспортному коридорі у 2021-2024 роках діє обов’язкове бронювання для «Газпрому» – 40 млрд куб. м (110 млн куб. м на добу).

Що стосується газопроводу «Ямал-Європа», Росія припинила прокачування газу цим газопроводом ще восени 2021 року.