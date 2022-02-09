Уряд Японії розглядає можливість поставок зрідженого природного газу до Європи, якщо Росія вторгнеться в Україну і спричинить енергетичну кризу в Європі. Про це пише Kyodo News.

«Уряд звернеться до японських компаній, що постачають зріджений природний газ, із проханням про співпрацю. Зараз він обговорює обсяг і терміни перенаправлення газу до Європи», – йдеться у повідомленні.

Водночас наголошується, що спочатку Японія забезпечить достатню кількість газу для внутрішніх потреб. Як зазначається, раніше США звернулися по допомогу з газом до Японії.

«Ми вивчимо, чи можемо ми щось зробити, не впливаючи на повсякденне життя людей», – заявив цього місяця міністр економіки, торгівлі та промисловості Коїті Хагіуда.

Деякі представники енергетичного сектора Японії вважають, що забезпечити надлишки газу в лютому буде складно через можливість різкого зростання попиту з боку населення.

Як зазначають джерела Reuters, у разі нападу Росії удари можуть бути нанесені по системі газопостачання України і транзитним трубопроводам. За словами співрозмовників видання, в цьому випадку можливість забезпечувати газом населення і важливі інфраструктурні об'єкти збережеться протягом 5-7 днів.

Однією з основних стримуючих санкцій проти Росії зараз розглядається блокування роботи газопроводу «Північний потік-2». Його відключення вимагають США, проте в Євросоюзі ще не дійшли загальної згоди у цьому питанні.